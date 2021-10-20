وزير خارجية الكونغو للمنفي: الأفارقة يتطلعون لنجاح مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو, 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قال وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، إن الأفارقة يتطلعون إلى نجاح مؤتمر «مبادرة استقرار ليبيا»، الذي تشارك فيه كل الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الأربعاء، بحضور السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو لدى ليبيا، صمبا غي كورنيل، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو الديمقراطية مبيلو إمبونغو جول، وعدد من أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأكد جاكوسو، أن الاتحاد الأفريقي داعم أساسي للمسار السياسي، والمصالحة الوطنية في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، حتى تعود البلاد لمكانتها الإقليمية والقارية.

ونقل وزير الخارجية الكونغولي، للمنفي تحيات رئيس الجمهورية الكونغولي، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا المشكلة من قبل الاتحاد الأفريقي، مثمنًا جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار بليبيا، مؤكدًا دعم الاتحاد، للشعب الليبي في كل خيارته.

وشدد المنفي على دور الاتحاد الأفريقي في هذه المرحلة المهمة التي يتطلع فيها الليبيون إلى تجاوز الأزمة، نحو الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى جهود دول القارة خلال السنوات الماضية، في دفع العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومساعدة ليبيا في كل المحافل واللقاءات والمؤتمرات الدولية.

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ويستعد الوفد الأفريقي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم استقرار ليبيا الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس غدًا الخميس، فيما بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الوصول إلى العاصمة منذ الإثنين.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو, 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو, 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)