اللافي «يثني» على دور الكونغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي في «إنهاء الأزمة الليبية بطرق سلمية»

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على دور الكونغو، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في العمل على إنهاء الأزمة الليبية «بالطرق السلمية، وعودة الأمن والاستقرار للبلاد»، من خلال العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، بحضور السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو في ليبيا، صمبا غي كورنيل، والسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مبيلو إمبونغو جول، وعدد من أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وعبر اللافي، عن سعادته بتواجد هذا الوفد الأفريقي الكبير في طرابلس، «الذي يؤكد بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في ليبيا، نحو عودة ثقة المجتمع الدولي في ليبيا»، وفق نص البيان.

من جهته نقل وزير خارجية الكونغو، تحيات رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، للمجلس الرئاسي، مشيدا بجهوده «لدعم الاستقرار في البلاد، وبما حققه منذ توليه مقاليد السلطة، من توحيد المؤسسات إلى الشروع في المصالحة الوطنية، والعمل على إجراء الانتخابات في موعدها».

وأكد الوزير الكونغولي، أن ليبيا ستتجاوز أزمتها، معربا عن ثقته في أن المصالحة الوطنية، هي الطريق إلى استقرار ليبيا.

ويستعد الوفد الأفريقي للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم استقرار ليبيا الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس غدا الخميس، فيما بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الوصول إلى العاصمة منذ الإثنين.

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ووصل إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر كل من وزير خارجية الكونغو برازافيل ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، رفقة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الإثنين.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، 30 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)