اللافي يبحث مع الحافي الرؤى القانونية لإجراء الانتخابات في موعدها

من لقاء اللافي والحافي، 20 أكتوبر 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، وأعضاء المجلس الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وخلال اللقاء، أكد اللافي أن «القضاء هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي التي تسهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها».

- اللافي يبحث إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

فيما أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بجهود المجلس الرئاسي الرامية لـ«تسليم مقاليد الأمور في البلاد لمن يتفق عليه الليبيون، من خلال صناديق الانتخابات»، مؤكدًا دعم المجلس الأعلى للقضاء إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

والانتخابات كانت الملف الأبرز في مناقشات اللافي، الإثنين الماضي، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، إضافة إلى التطرق إلى نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة.