أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية (20 أكتوبر 2021)

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الإثنين.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 5.54 مقابل 4.56 دينار بفارق قرشين اثنين، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

يشار إلى أن يوم الثلاثاء كان عطلة رسمية في المصارف المختلفة، لمناسبة ذكرى المولد النبوي.

بينما ارتفع اليورو قرشين اثنين ليسجل 5.29 دينار مقابل 5.27 دينار أول من أمس، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 6.27 مقابل 6.25 دينار.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.48 مقابل 0.49 دينار بفارق قرش واحد، وارتفع اليوان الصيني إلى مستوى 0.71 مقابل 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار، والدينار التونسي عند 1.60 دينار.