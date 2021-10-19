«مكافحة الأمراض»: 596 إصابة جديدة بـ«كورونا» و20 حالة وفاة

إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت ليبيا 596 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1521 مصابًا، في حين تُوفي 20 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14% من إجمالي 4210 عينات جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3614 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 351 ألفًا و224 حالة، منها 63 ألفًا و828 نشطة، و282 ألفًا و472 متعافى، 4924 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.