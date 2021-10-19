اتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة في ليبيا

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والشركة الليبية لإدارة المشاريع، 18 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي للوزارات)

وقعت وزارة الصناعة والمعادن اتفاقية تعاون مع الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»، والتي تستهدف فتح المجال أمام الشركة لإعادة تطوير المصانع المتهالكة التابعة للوزارة، وإرجاعها للعمل، وذلك بعد تقديم دراسات التقييم والمعالجة.

ووقع وزير الصناعة أحمد أبوهيسة ورئيس مجلس إدارة الشركة الاتفاقية أمس الإثنين، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى فتح آفاق التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي؛ لدعم عملية تطوير قطاع الصناعة في شتى مجالاته، باعتباره رافدا رئيسيا من روافد التنمية الاقتصادية، ولإقامة مشاريع صناعية وطنية ناجحة عن طريق الاستثمار في المجال الصناعي المنظم، لتحقيق القيمة المضافة والاكتفاء الذاتي.

كما تضمنت فتح المجال للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الاستثمار الصناعي، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العالمية والاختصاصيين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال؛ بما يدعم تنفيذ المشاريع الصناعية ويضمن الاستثمار فيها وفق الضوابط والتشريعات الليبية.