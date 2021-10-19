اتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021, 11:22 صباحا
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والشركة الليبية لإدارة المشاريع، 18 أكتوبر 2021، (المكتب الإعلامي للوزارات)

وقعت وزارة الصناعة والمعادن اتفاقية تعاون مع الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»، والتي تستهدف فتح المجال أمام الشركة لإعادة تطوير المصانع المتهالكة التابعة للوزارة، وإرجاعها للعمل، وذلك بعد تقديم دراسات التقييم والمعالجة.

ووقع وزير الصناعة أحمد أبوهيسة ورئيس مجلس إدارة الشركة الاتفاقية أمس الإثنين، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى فتح آفاق التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي؛ لدعم عملية تطوير قطاع الصناعة في شتى مجالاته، باعتباره رافدا رئيسيا من روافد التنمية الاقتصادية، ولإقامة مشاريع صناعية وطنية ناجحة عن طريق الاستثمار في المجال الصناعي المنظم، لتحقيق القيمة المضافة والاكتفاء الذاتي.

كما تضمنت فتح المجال للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الاستثمار الصناعي، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العالمية والاختصاصيين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال؛ بما يدعم تنفيذ المشاريع الصناعية ويضمن الاستثمار فيها وفق الضوابط والتشريعات الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهالي سبها يحتفلون بذكرى المولد النبوي
ليبيا
البيت الأبيض: نطلب من «أوبك» معالجة إمدادات النفط.. و«احتيال محتمل» وراء رفع ...
اقتصاد
بالصور.. «الترجي» التونسي يستقبل بعثة «الاتحاد» بالورود
رياضة محلية
إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي التاريخي
رياضة عالمية
خلال لقاء مع المنفي.. مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة ...
ليبيا
الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالفساد
دولى
المغربي لـ«بوابة الوسط»: الدوري الليبي من مجموعتين والقرعة الأسبوع المقبل عبر ...
رياضة محلية
السفيرة البريطانية لـ«الديبية»: ندرس منح التأشيرات للمواطنين من طرابلس
ليبيا
«سي إن إن»: وفاة كولن باول إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
دولى
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها
ليبيا
هل زرعت روسيا سابقا جاسوسا في وزارة الدفاع الفرنسية؟
دولى
«الأمن الداخلي» يكشف كيف تسلل إلى ليبيا منفذو «هجوم كورنثيا» العام 2015
ليبيا
باريس تتحدث عن دور «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
دولى
المخرج الأميركي دارين أرنوفسكي: الصدفة غيرت نظرتي للسينما
ثقافة وفن
«سلاح» و«شعارات فارغة».. لماذا أخفق الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية؟
عربى
الشرطة الإيطالية تضبط مخبأ لـ«قوارض محببة لدى المافيا»
منوعات
السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان
عربى
القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تدل على تجلط الدم بشكل خطير