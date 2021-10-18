«الأرصاد»: سيول على غات وما يجاورها يومي الأربعاء والخميس

المياه تغرق شوارع غات جراء السيول الغزيرة التي ضربتها 4 يونيو 2019، (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض منطقة غات وما يجاورها إلى سيول يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتتشكل السيول جراء الأمطار الغزيرة التي ستهطل على المناطق الجبلية الجزائرية القريبة من الحدود الليبية، حيت تتجمع في الأودية المحلية، حسب التنبيه المنشور على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت المركز إلى تأثر مناطق الجنوب الغربي بأمطار مصحوبة بخلايا رعدية بداية من مساء غد الثلاثاء.

يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في 4 يونيو العام 2019، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.