«الصحة»: خروج 26 مصابا بـ«كورونا» من مراكز العزل بعد تعافيهم

عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خروج 21 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد من مراكز العزل بعد تعافيهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.



في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 41 حالة، حسب النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الأحد، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

كما كشفت النشرة الوبائية أيضا وجود 210 حالات تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 350 ألفًا و628 حالة، منها 64 ألفًا و773 نشطة، و280 ألفًا و951 متعافيا، و4904 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.