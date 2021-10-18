«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر على طول الساحل اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة في غالب الأحوال، ومتوسطة حين سقوط الأمطار.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية، تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من طرابلس إلى مصراتة سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر خفيف الموج ويكون هادئا على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة و متفرقة.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.