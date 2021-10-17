مشكلة «جيولوجية» تؤخر استكمال صيانة طريق الكورنيش في سرت

أعمال الصيانة بطريق الكورنيش في مدينة سرت. (الإنترنت)

قال مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق ببلدية سرت، المهندس أحمد لودي المعداني، إن هناك «مشكلة جيولوجية» تسبَّبت في إحداث هبوط أرضي بالطريق، ما أدى إلى تأخير استكمال أعمال الصيانة الجارية لطريق الكورنيش بالمدينة.

وأكد المعداني أن أعمال الصيانة في المشروع مستمرة وتنفذها إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية قدرها بنحو ثلاثة ملايين دينار، متوقعًا أن يجري استكمال المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة له.

وأوضح المعداني أن طريق الكورنيش في سرت «يحتاج لمعالجة نظرًا لوجود مشكلة جيولوجية في التربة»، مشيرًا إلى أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يعمل الآن على أخذ عينات من أماكن الهبوط بالتنسيق مع جامعة سرت لمعرفة نوع المشكلة الجيولوجية لمعالجتها بطريقة علمية صحيحة تمنع هبوط الطريق في المستقبل.