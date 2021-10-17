تسجيل 780 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و1831 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 780 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، و1831 حالة شفاء و23 وفاة.

وقال المركز في بيان الوضع الوبائي المحلي اليوم، إن مختبراته تسلمت 5028 عينة أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4248 عينة، فيما تأكدت إصابة 780 حالة، بنسبة حالات موجبة 15.5%، فيما أحصى المركز 198 حالة إصابة حرجة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في ليبيا منذ ظهور الوباء، مارس من العام الماضي، إلى 349 ألفًا و990 حالة، منها 65 ألفًا و575 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 279 ألفًا و532 حالة، وسجلت 4883 حالة وفاة.