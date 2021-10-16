بالصور: جامعة سبها تنظم حفل تخرج الدفعة 42

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 16 أكتوبر 2021, 04:06 مساء
جانب من حفل تخرج الدفعة 42 بجامعة سبها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

نظّمت جامعة سبها اليوم السبت، حفل تخرج الدفعة 42 للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الجامعية والدراسات العليا بمختلف أقسامها وفروعها.

وبلغ عدد الحاصلين على درجاتهم العلمية ضمن الدفعة، 116 طالبًا وطالبة، ليسانس وبكالوريس ودرجة الإجازة العليا الماجستير ودرجة الإجازة الدقيقة الدكتوراه، من مختلف التخصصات والكليات.

فيما قال عميد جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، فى كلمة بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين وأولياء أمورهم، إن جامعة سبها تفتخر اليوم بهذا الحدث، موجهًا الشكر لأعضاء هيئه التدريس والخريجين على جهودهم والمثابرة حتى وصلوا إلى هذا اليوم.

وأكد الرقيق على الخريجين ألا يقفوا عند هذا الحد، بل عليهم الاستمرار في التحصيل العلمي.

جانب من حفل تخرج الدفعة 42 بجامعة سبها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
جانب من حفل تخرج الدفعة 42 بجامعة سبها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
جانب من حفل تخرج الدفعة 42 بجامعة سبها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)
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