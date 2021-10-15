«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة على الساحل الغربي وجنوبية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي تراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3.25 مترا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على معظم الساحل اليوم وتكون قليلة السحب إلى صافية غدًا على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة وممطرة غدًا على سرت.

- الرياح شمالية غربية وغربية على ساحل الخمس وسرت تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 15 و25 عقدة .

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.25 مترا.

- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.