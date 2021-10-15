«الأرصاد»: طقس متقلب شمالا ورياح نشطة على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس متقلبا، اليوم الجمعة، على غالب مناطق الشمال، فيما تشهد المناطق الساحلية هبوب رياح نشطة ودرجات حرارة منخفضة وسقوط أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل ارتفاعا طفيفًا يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على غالب المناطق خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي حتى الجبل الأخضر.

- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية .

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.