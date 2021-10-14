في العدد 308: خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي.. وكورونا في «الخطورة الرابعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 11:17 مساء
العدد 308 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 14 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد رقم 308 من جريدة الوسط، وفي صدر الصفحة الأولى قصة خبرية ترصد تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجاءت بعنوان «خصومات برلمانية وحكومية تهدد المسار الانتخابي»، وفيها رصد لما تواجهه حكومة الدبيبة من تحديات بعد عاصفة «وزراء برقة» التي تلت عاصفة البرلمان.

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«توابع جمعة الهروب»
وتحت عنوان «توابع جمعة الهروب».. تقسيم فئوي للمهاجرين.. وانتقادات دولية، يتصدر الصفحة الرابعة تقرير مجمع يرصد تطورات أزمة المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز إيواء داخل ليبيا، والذين نجح حوالي 2000 منهم في الهرب من مركز إيواء شمال طرابلس يوم الجمعة.

وكالعادة يتصدر الصفحة الخامسة رصد لآخر تطورات جائحة فيروس كورونا في ليبيا، وجاء بعناوين منها العنوان الرئيسي «بالأرقام: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة والانتشار المجتمعي».

الانتخابات العراقية
وتضم الصفحة السادسة موضوعات عدة منها؛ تقرير حول تطورات المشهد السياسي في العراق، وجاء بعنوان «رغم فوز التيار الصدري .. الانتخابات العراقية تعمق الانقسام وسط مقاطعة تاريخية».

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وفي صدر الصفحة السابعة تقرير موسع حول المشهد التونسي، وجاء بعنوان استفهامي يقول «هل تنجح حكومة نجلاء بودن في إنقاذ تونس؟». وعودة من الشؤون العربية والدولية إلى الاقتصاد المحلي، ويتصدر الصفحة الثامنة موضوع بعنوان «روشتة من البنك الدولي لإنعاش الاقتصاد الليبي».

جوائز نوبل
أما الصفحة التاسعة فقد تصدرها موضوع بعنوان «أحدثوا ثورة في البحث المبني على التجربة.. جوائز نوبل في الاقتصاد لأميركيين وكندي أبدعوا في مجالات سوق العمل والهجرة».

ومن الاقتصاد إلى الصفحة الثقافية وحديث وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية خيري الراندي الذي قال في حوار مع الوسط «تاريخنا ظل أسير النظرة الأوروبية التي كتبها الرحالة والمستشرقون».

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ملتقى القاهرة السينمائي
ومن الثقافة إلى الفن، حيث يتصدرها موضوع يلقي الضوء على الأعمال المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، وجاء بعنوان: «15 مشروعًا في الدورة 8 من ملتقى القاهرة السينمائي».

«الفرسان يسهل الطريق للفراعنة»
وبعد الفن نطالع صفحات الرياضة وفيها تقرير موسع ينتقد أداء المنتخب الوطني الليبي أمام نظيره المصري، وجاء بعنوان رئيسي «الفرسان يسهل الطريق للفراعنة نحو كأس العالم 2022»، ومعه عنوان آخر يقول «مصر توقف انطلاقة المنتخب الوطني على أرض برج العرب.. وتعزز صدارة المجموعة السادسة ببنغازي».

وتحت عنوان «صراع مصري للتعاقد مع ديبالا العرب في الانتقالات الشتوية»، نقرأ تقريرا يكشف محاولات وعروض شراء المحترف الليبي مؤيد اللافي.

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