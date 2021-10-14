«الصحة»: 30 حالة جديدة تدخل مراكز العزل نتيجة الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 08:10 مساء
مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» داخل مركز طبي في بنغازي، 25 أبريل 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة النشرة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، كاشفة عن دخول 30 حالة لمراكز العزل في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 185 حالة، فيما وصل عدد من خرجوا من مراكز العزل في الفترة ذاتها إلى 17 حالة.

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وإجمالا وصلت حالات التعافي في البلاد إلى 276 ألفا و40 حالة؛ فيما لا يزال الفيروس نشطا لدى 67 ألفا و758 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة 4 آلاف و849 حالة، وذلك من بين إجمالي إصابات تراكمي بلغ 348 ألفا و647 حالة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا.

وفيما يخص المطعمين، قالت الوزارة إن عدد المطعمين بجرعة أولى وصل إلى مليون و447 ألفا و300 جرعة، وبجرعة ثانية بلغ 300 ألف و860 حالة.

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