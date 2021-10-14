أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار على نحو أسبوعي (7 - 14 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 08:07 مساء
أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي. (بوابة الوسط)

تباينت أسعار العملات الرئيسية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي، خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر.

واستقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند 4.55 دينار مقايل 4.56 دينار الخميس الماضي، بينما تراجع اليورو بفارق 3 قروش إلى 5.26 دينار مقابل 5.29 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.19 دينار مقابل 6.23 دينار الأسبوع الماضي بفارق 4 قروش، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.51 مقابل 0.50 دينار بفارق قرش واحد، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار، وانخفض الدينار التونسي عند 1.60 دينار ليبي مقابل 1.61 دينار ليبي الأسبوع الماضي.

وفي السوق الموازية صعدت العملة الأميركية مسجلة 4.96 دينار مقابل 4.88 دينار الأسبوع الماضي بفارق 8 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقفز اليورو بفارق 12 قرشا عند 5.62 دينار مقابل 5.50 دينار الخميس، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، والليرة التركية عند 0.55 دينار، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار.

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