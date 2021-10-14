أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية (الخميس 14 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 03:29 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.  

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشًا إلى 4.55 دينار مقايل 4.56 دينار أمس، بينما صعد اليورو بفارق قرشين إلى 5.29 دينار مقابل 5.27 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.23 دينار عند 6.20 دينار أمس بفارق 3 قروش، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي. 

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.49 دينار مقابل 0.50 دينار أمس، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار.

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