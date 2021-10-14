«الكهرباء» تعلن عدم طرح أحمال لليوم السابع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 02:35 مساء
جانب من أعمال تركيب أبراج الكهرباء على خط «أوباري - الفجيج»، 25 يناير 2021، (صفحة المهندس رضوان محمد)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة، الغربي والجنوبي والشرقي، اليوم الخميس.

وبذلك يكون الخميس اليوم السابع على التوالي الذي لا يشهد طرحًا للأحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)