«الصحة» تدعم المستشفى الميداني في أجدابيا بمصنع أكسجين طبي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 14 أكتوبر 2021, 12:42 مساء
المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا يتسلم مصنع أكسجين طبي، 14 أكتوبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

تسلَّم المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا مصنع أكسجين طبي مقدمًا من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. 

وقال مكتب الإعلام بالمستشفى عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المصنع ينتج حوالي 300 أسطوانة يوميًا، بهدف دعم علاج مصابي فيروس «كورونا» بالمدينة.

- انفجار منظومة الأكسجين الطبي في المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا

وجرى تسلم مصنع الأكسجين الطبي بحضور عميد المجلس البلدي أجدابيا أبريك أقحيزان، ومدير المستشفى الميداني عبدالعالي الزقزاق، ومسؤولي قسم النجدة بمديرية أمن أجدابيا الذين قاموا بتأمين وصول المصنع إلى المستشفى الميداني في أجدابيا.

المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا يتسلم مصنع أكسجين طبي، 14 أكتوبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال عام
ليبيا
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«هكذا تُستغل الفرص».. أغرب صورة لمحمد صلاح في الملاعب بطلها طفل ليبي (صورة)