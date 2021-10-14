«الصحة» تدعم المستشفى الميداني في أجدابيا بمصنع أكسجين طبي

المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا يتسلم مصنع أكسجين طبي، 14 أكتوبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)

تسلَّم المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا مصنع أكسجين طبي مقدمًا من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال مكتب الإعلام بالمستشفى عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المصنع ينتج حوالي 300 أسطوانة يوميًا، بهدف دعم علاج مصابي فيروس «كورونا» بالمدينة.

- انفجار منظومة الأكسجين الطبي في المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا

وجرى تسلم مصنع الأكسجين الطبي بحضور عميد المجلس البلدي أجدابيا أبريك أقحيزان، ومدير المستشفى الميداني عبدالعالي الزقزاق، ومسؤولي قسم النجدة بمديرية أمن أجدابيا الذين قاموا بتأمين وصول المصنع إلى المستشفى الميداني في أجدابيا.

المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا يتسلم مصنع أكسجين طبي، 14 أكتوبر 2021. (صفحة المستشفى على فيسبوك)