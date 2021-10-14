سرقة أسلاك من خط الكهرباء أبوهادي الحنيوة في سرت

أحد خطوط نقل التيار الكهربائي سبق أن تعرض للسرقة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

كشف مصدر فني بدائرة كهرباء الأودية، سرقة أسلاك من خط كهرباء أبوهادي الحنيوة «ضغط عالٍ»، ما تسبَّب في انقطاع الكهرباء عن الأحياء الزراعية الواقعة بالمنطقة جنوب سرت.

وأوضح المصدر قي حديث إلى «بوابة الوسط» أن الأسلاك انتزعت من 18 عمودًا على الخط، وذلك بأطوال كبيرة للغاية.

وأمس الأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 4400 متر أسلاك ضغط عالٍ، بواقع 500 متر في دائرة توزيع الحي الصناعي، و2700 متر في دائرة توزيع شكشوك، و450 مترًا في دائرة توزيع عين زارة، و750 مترًا في دائرة توزيع زليتن.

وانتقدت الشركة استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».