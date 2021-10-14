وكيل «الخارجية» يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان تدريب الكوادر الليبية

لقاء وكيل الخارجية والقائم بأعمال سفارة اليابان في طرابلس، 13 أكتوبر 2021، (وال)

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع القائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا الدعم المقدم من بلاده في مجال المنح الدراسية، وتدريب وتأهيل الكوادر الليبية في القطاعين العام والخاص.

وأعرب كتي عن رغبة الوزارة في التعامل المباشر مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، عبر دعوتها إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة؛ للاستفادة من خبرات اليابان في عدة مجالات، أهمها نقل المعرفة في مجال العلوم وتقنية المعلومات، وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المكانية، وتنشيط القطاع الخاص عن طريق دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، حسب بيان الخارجية، أمس الأربعاء.

من جهته، استعرض أماديرا، مجالات الدعم الذي تقدمه بلاده لليبيا، مشيرًا إلى المنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا الليبيين هذا العام، إضافة إلى دورة تدريبية في مجال تطوير سياسات الشركات الصغرى والمتوسطة.

وفي ختام اللقاء، أكد أماديرا دعم بلاده الكامل للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، واستعدادها لدعم مبادرة استقرار ليبيا، والمؤتمر الدولي الذي ستنظمه ليبيا بخصوص هذه المبادرة نهاية الشهر الجاري.