التومي يحدد رسوم وعوائد الخدمات ذات الطابع المحلي

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أصدر وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، مجموعة من القرارات، حدد فيها رسوم وعوائد الخدمات ذات الطابع المحلي، وبهذه القرارات ستشرع البلديات في تقديم خدمات (النظافة العامة والرخصة التجارية ورخصة استغلال الفضاء العام وإدارة محطات الوقوف واستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام الأنشطة الاقتصادية).

وقال بيان للوزارة اليوم، إن هذه القرارات تأتي كخطوات تنفيذية لتفعيل لائحة نظام الإيرادات المحلية، التي أصدرها مجلس الوزراء شهر أغسطس الماضي.

وتابع أن هذه القرارات تعتبر أيضًا بمثابة الإذن المباشر للبلديات، بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها بتلك القرارات.

- التحول للامركزية.. «الحكم المحلي» تنقل 3352 موظفا من الوزارات لـ11 بلدية

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي، نقل 3352 موظفًا من عدة وزارات إلى 11 بلدية، ضمن برنامج نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية.

وفي اليوم نفسه، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.