مجلس النواب ينعي النائب أحمد شيهوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 01:45 مساء
عضو مجلس النواب الراحل أحمد شيهوب. (أرشيفية: فيسبوك)

نعى مجلس النواب النائب أحمد شيهوب الواحدي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بنغازي، الذي تُوفيّ صباح اليوم الأربعاء. 

وقال المجلس في بيان نعي للنائب الراحل: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، ينعي مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء عضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية بنغازي أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي الذي وفاه الأجل اليوم الأربعاء، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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من جهته، قال النائب أبوبكر سعيد، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فُجعنا صباح اليوم بخبر وفاة الزميل والصديق الحاج أحمد شيهوب الواحدي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي».

وأضاف: «رحمه الله من الرجال الذين نعتز بهم في برقة، ترك بصمة وتاريخًا مشرّفًا لأهله ومدينته، من الشخصيات الوطنية الحكيمة دائمًا ما كان داعمًا للسلام والمصالحة، محبًا لليبيا ومدافعًا عن وحدتها له الكثير من المواقف الشجاعة والمشرّفة». واختتم بالقول: «عائلته وأصحابه وأهله وجميع زملائه عزاؤنا وعزاؤكم واحد».

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