عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 05:06 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

استنكر عضو مجلس النواب الدائرة السابعة غات، نصر يوسف محمد اسرير، إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد رفض استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق زيارة الدبيبة «تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق»، الذي وصفها بأنها «أسباب واهية القصد منها منع وإفشال الزيارة».

وقال اسرير، في بيان اليوم، إن السلطات المحلية وأعيان وحكماء بلدية غات، كانوا يستعدون لاستقبال رئيس وأعضاء الحكومة، «يحذوهم الأمل بتقديم جملة من المذكرات التي تحوي جل الاحتياجات الضرورية والمشاريع التنموية للمنطقة»، استعدادا للزيارة «التي طال انتظارها .. إلا أن الجميع تفاجأ بخبر إلغاء استقبال الوفد الأمني واللوجستي».

وأضاف أن إلغاء الزيارة يأتي «في الوقت الذي نعمل فيه على توحيد الصف والكلمة ولملمة الجراح، وتوفير الاحتياجات»، مضيفا «نتفاجأ وفي سابقة خطيرة وغير معهودة ومستنكرة من كل أهل المنطقة، التي لم تكن يوما طرفا في أي صراع وأهلها البسطاء الكرماء لم يكونوا إلا سباقين للمعروف، ومحتضنين كافة الاختلافات في إطار السلام والوئام»،

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وتابع «نستنكر وندين هذا الفعل، وندعو كل المواطنين للوقوف وقفة جادة من أجل تحقيق مصلحة المنطقة ونؤكد أن غات آمنة»، مشددا على أن ما يحدث الآن «تجاذبات سياسية الهدف منها تحقيق مصالح لجهات معينة على حساب أبناء منطقتنا وهذا ما لن نرتضيه في حقهم».

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