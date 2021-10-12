«الأرصاد»: الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 12:15 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، على ساحل زوارة وطرابلس، وتكون جنوبية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية غربية، تتحول تدريجيا إلى متغيرة الاتجاه، وغربية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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