المنقوش تبحث الاستفادة من التقنية النمساوية في حماية الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 09:00 صباحا
لقاء المنقوش مع سفير النمسا، 11 أكتوبر 2021، (الخارجية)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش مع سفير النمسا لدى ليبيا، كريستوف مينيور، إمكانية الاستفادة من التقنية النمساوية في حماية الحدود؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والظواهر الأخرى مثل التهريب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر.

وشهد اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة بطرابلس أمس الإثنين، متابعة ما اتفق عليه خلال لقاء المنقوش ونظيرها النمساوي ألكسندر شالينبرغ على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهر سبتمبر الماضي، حسب بيان الخارجية على موقعها الإلكتروني.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين وفي المجالات كافة، كما تطرقا إلى إمكانية تدريب الدبلوماسيين الليبيين في المعهد الدبلوماسي النمساوي الذي يعد من أقدم وأشهر المعاهد الدبلوماسية في العالم.

لقاء المنقوش مع القائم بأعمال السفارة المجرية
كما التقت المنقوش أمس أيضًا، القائم بأعمال السفارة المجرية في ليبيا غابرييل باب، الذي نبه إلى وجوده في طرابلس بصورة دائمة منذ العام 2017، داعيًا نظراءه، خاصة الأوروبيين، إلى العودة لممارسة مهام عملهم منها، وإعادة افتتاح سفارات دولهم، مؤكدًا أن الوضع الأمني «يتجه للاستقرار الملموس».

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وأشار باب إلى توافق الرؤى بين ليبيا والمجر في عديد القضايا، خصوصًا ظاهرة الهجرة، مؤكدًا احترام بلاده توجهات ليبيا وسياستها، وأبدى تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة عديد المشاريع التنموية.

من جهتها، أشارت المنقوش، الى الاستعدادات الجارية للمؤتمر الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، المزمع عقده في 21 من شهر أكتوبر الجاري، معبرة عن تطلعها إلى أن يكون صوت المجر، داعمًا لليبيا ولتحقيق استقرارها، ثم وجهت الدعوة إلى نظيرها المجري لزيارة ليبيا.

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