المنقوش تناقش مع سفير هولندا الاستعداد للانتخابات وجهود إرساء الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 05:47 مساء
المنقوش في لقائها مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، طرابلس، 11 أكتوبر 2021 (وزارة الخارجية)

ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، مستجدات الوضع في ليبيا، لا سيّما الاستعدادات للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر.

كما تناول اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الإثنين، «الجهود التي تبذلها لجنة (5+5) والتقدم الملحوظ والمهم الذي حققته لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة».

وخلال اللقاء، سلم السفير نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا إلى الوزيرة، كما جرت مناقشة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتطرّق الاجتماع إلى مبادرة استقرار ليبيا بما فيها من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما أشارت المنقوش إلى عزم ليبيا تنظيم مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري.

وأكد سفير هولندا دعم بلاده الكامل لـ«الجهود الليبية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفي مقدمتها مبادرة استقرار ليبيا».

كما تحدثت المنقوش عن ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لوضع الحلول الكفيلة والمعالجة الشمولية، لكل مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المصدر، قبل دول العبور، أو المقصد، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور، تعاني من تبعات هذه الظاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قيادي في «داعش»
عربى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ميرك» للأدوية تتقدم بطلب ترخيص عقار مضاد لـ«كورونا» بالولايات المتحدة