المنقوش تناقش مع سفير هولندا الاستعداد للانتخابات وجهود إرساء الأمن

المنقوش في لقائها مع سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ، طرابلس، 11 أكتوبر 2021 (وزارة الخارجية)

ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع سفير هولندا لدى ليبيا، دولف هوخيوونيخ، مستجدات الوضع في ليبيا، لا سيّما الاستعدادات للانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر.

كما تناول اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الإثنين، «الجهود التي تبذلها لجنة (5+5) والتقدم الملحوظ والمهم الذي حققته لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة».

وخلال اللقاء، سلم السفير نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده في ليبيا إلى الوزيرة، كما جرت مناقشة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتطرّق الاجتماع إلى مبادرة استقرار ليبيا بما فيها من الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما أشارت المنقوش إلى عزم ليبيا تنظيم مؤتمرا وزاريا دوليا في 21 أكتوبر الجاري.

وأكد سفير هولندا دعم بلاده الكامل لـ«الجهود الليبية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفي مقدمتها مبادرة استقرار ليبيا».

كما تحدثت المنقوش عن ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لوضع الحلول الكفيلة والمعالجة الشمولية، لكل مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول المصدر، قبل دول العبور، أو المقصد، مشيرة إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور، تعاني من تبعات هذه الظاهرة.