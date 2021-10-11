«الموارد المائية» تكشف حجم المياه المهدرة جراء الاعتداء على النهر الصناعي

تسرب مياه في غرفة صمامات بالمسار الأوسط للنهر الصناعي، 5 أكتوبر 2021، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلنت وزارة الموارد المائية هدر نحو مليون متر مكعب من المياه، نتيجة الاعتداء على إحدى غرف الصمامات بالمسار الأوسط للنهر الصناعي، شمال مدينة بني وليد.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر إلى أن الاعتداء كان بغرض إنشاء توصيلة غير شرعية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

ويوم الخميس الماضي، اعتدى مجهولون على إحدى غرف الصمامات بالمسار لغرض وضع توصيلة متسببين في تسرب المياه، ما اضطر فرق الصيانة إلى تخفيض الضغط بالمسار لإجراء أعمال الإصلاح.

لكن الفرق لم تتمكن من إتمام أعمال الإصلاح في ظل الاكتفاء بتخفيف الضغط فقط، ولذلك قررت إيقاف الضخ عبر المسار تمامًا، والاستمرار في تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الشرقي.