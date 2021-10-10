«الكهرباء»: لا طرح للأحمال اليوم (الأحد 10 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 12:19 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدم وجود أي طرح للأحمال في الأجنحة الثلاثة بطول وعرض البلاد اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021.

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك طرح للأحمال طوال اليوم الأحد، حسب البيان المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعادت الشركة منذ أيام لإعلان ساعات طرح الأحمال المقررة يوميًّا بعد فترة من التوقُّف.

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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