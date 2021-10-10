«سبها الطبي»: العناصر الطبية تتعرض لاعتداءات متكررة بسبب انعدام الأمن داخل المركز

مركز سبها الطبي, (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مركز سبها الطبي، إن العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز تتعرض للعنف اللفظي والاعتداءات المتكررة، بسبب انعدام الأمن داخل المركز.

وقال المركز في بيان السبت، إن الشهر الماضي شهد عددا من الانتهاكات منها اللفظية، تعرض لها العديد من العناصر الطبية و الطبية المساعدة، «ما يسبب إرباكا في سير العمل».

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ولفت إلى توجيه مناشدات للجهات المختصة أكثر من مرة، ولكن لم يكن هناك تحرك جدي في سبيل حل هذه الإشكالية، التي تتفاقم يوما بعد يوم، مطالبا بالإسراع في حلحلة المشكلة التي أصبحت تتفاقم بشكل كبير وخطير جدآ..