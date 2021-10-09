ماكرون يتحدث عن خطأ ارتكبته فرنسا بتدخلها العسكري في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 09 أكتوبر 2021, 08:58 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، 17 نوفمبر 2020، (أ ف ب)

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخطأ باريس في التدخل العسكري في ليبيا العام 2011، قائلًا إنها تدخلت «دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار».

وجاء اعتراف ماكرون، خلال مشاركته في اليوم الأخير من القمة الأفريقية ـ الفرنسية في مدينة مونبلييه الساحلية في فرنسا، أمس الجمعة، حيث التقى مجموعة شباب من القارة السمراء للحديث عن قضايا مختلفة، بينها الديمقراطية في بلدانهم.

ومن ضمن الأسئلة التي هيمنت على النقاش، تلك المتعلقة بالتدخل الفرنسي في منطقة الساحل، إذ فتحت إحدى المتدخلات الموضوع بتوجيه اللوم لما يحدث في الساحل إلى باريس، كونه نتاج التدخل الفرنسي في ليبيا، وأردفت: «ها هي فرنسا تحاول إصلاح الخطأ بخطأ آخر».

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وتابعت: «أشرتم إلى أنه لو لم تتدخل فرنسا في الساحل، لما كانت هناك سلطة في مالي اليوم، أقول لكم لو لم تكن هناك أفريقيا لما كانت ستوجد فرنسا كما نراها اليوم»، لكن هذه العبارة استفزت الرئيس الفرنسي الذي قاطعها بقوله: «لا ألومكم، أحاول فقط جعل الحوار أكثر مسؤولية، لم نتدخل في مالي فقط من أجل مصالحنا العام 2013، مع أنني أتفق معكم تمامًا حول الملف الليبي، لقد تدخلت فرنسا دون أخذ رأي الشعب الليبي بعين الاعتبار».

وزعم ماكرون في رده أن الوجود العسكري الفرنسي في الساحل، جاء بناء على طلب الدول المعنية بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن فرنسا لا تنوي البقاء هناك بشكل دائم.
اعتذار فرنسا مرفوض

كما جدد الرئيس الفرنسي رفضه الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لبلاده في القارة الأفريقية، معتبرًا أن الاعتذار «لن يحل المشكلة»، إلا أنه أقر بأن الاعتراف «هو الذي سيقود إلى الحقيقة».
ولم يشارك في قمة مونبلييه هذا العام أي رئيس دولة أو رجل سياسي، سوى الرئيس الفرنسي نفسه و3000 شاب من أفريقيا.

وتأتي تصريحات ماكرون، في ظل أزمة دبلوماسية اندلعت مع الجزائر ومالي منذ أيام بعدما نقلت جريدة «لوموند» الفرنسية طعنه في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد العام 1830.

وبحسب الجريدة الفرنسية، تساءل ماكرون في تصريحاته مستنكرًا: «هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟».

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