غدا.. وفد من «ميداف» الفرنسي يزور ليبيا لأول مرة منذ 2012

العلمان الليبي والفرنسي, (الإنترنت)

يزور بداية من غد الأحد، وفد من اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميداف»، ليبيا، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 2012، حيث سيلتقي عددًا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لدراسة توقيع عدة عقود في مجال إعادة الإعمار.

وسيلتقي وفد من أرباب العمل الفرنسيين، الوزراء الليبيين في طرابلس من 10 إلى 12 أكتوبر، وبعيدًا عن العقود التي يسعى للحصول عليها، فإن الهدف هو إعادة تأكيد الاهتمام الفرنسي بهذا البلد، قبل المؤتمر الدولي حول ليبيا بقيادة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شهر نوفمبر المقبل، مثلما كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية اليوم السبت.

وبدأت مجموعات فرنسية كبرى أخيرًا في دخول السوق الليبية، إذ كان مقررًا لها القيام بالزيارة في الصيف ثم تم تأجيلها حتى سبتمبر، فيما سيكون على رأس هذا الوفد شركة النفط العملاقة «توتال»، ومدير أحد المستشفيات هيلث مانجمنت، والرئيس التنفيذي لشركة «ميداف إنترناسيونال»، فيليب غوتييه، وسيرافقهم رئيس الغرفة التجارية الفرنسية الليبية جيروم بارث، ورؤساء شركات أخرى.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنهم يخططون للقاء عدة وزراء من بينهم وزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، ووزير الصحة علي الزناتي، ووزيرة الشؤون الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير النفط محمد عون، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ومن المقرر أن يلتقي الوفد أيضًا رئيس الغرف التجارية الليبية محمد رائد.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة، أعلن خلال استقبال سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين بمقر الوزارة، تنظيم ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي يضم الفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة بالبلدين، ومشاركة اتحاد الغرف التجارية في البلدين خلال الفترة بين 10 و12 أكتوبر 2021، للتباحث وتبادل المعلومات واستعراض فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في حين أعلنت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، أن لجنة من بلادها ستزور مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا لإعادة تشغيل حركة الخطوط الجوية بين البلدين.

ومطلع أكتوبر الجاري أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، استعداد «توتال» الفرنسية، لاستثمار أكثر من 14 مليار يورو في ليبيا، و«إيني» الإيطالية أكدت عزمها استثمار 12 مليار يورو، في حقول النفط، وكل هذا سيتم قبل نهاية العام الجاري.