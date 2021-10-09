عقيلة صالح يصل الجزائر

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

حل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، في الجزائر، في زيارة رسمية ستدوم ثلاثة أيام لبحث تطورات حل الأزمة الليبية.

وكان في استقبال عقيلة صالح، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، سيبحث عقيلة صالح مع المسؤولين الجزائريين تطورات تسوية الأزمة، فيما أكدت الجزائر دعمها للحل السياسي في ليبيا واستعدادها للمساهمة في تنفيذه.

وتعود آخر لزيارة لعقيلة صالح إلى الجزائر يونيو 2020 في وقت يشهد إصدار مجلس النواب التشريعات الانتخابية، انسدادًا بسبب غياب إجماع سياسي داخلي على اعتمادها كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقرَّرة في 24 ديسمبر.

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وقبيل زيارة عقيلة، أبرز وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، في كلمة له خلال احتفالية باليوم الوطني، مساعي الجزائر التي ما فتئت تبذلها من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال لعمامرة إن بلاده تبقى حريصة على تكثيف التنسيق والتعاون قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا «نتطلع أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي صفحة الأزمة، كما ستبقى الجزائر مستعدة دومًا لمواصلة جهودهـا لدعم الأشقاء وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها في مجال المصالحة الوطنية» وفق تعبيره.