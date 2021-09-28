عقيلة صالح: الذين لا يريدون الانتخابات يستفيدون من الفوضى

عقيلة صالح متحدثا في مقابلة مع قناة العربية السعودية، الثلاثاء 28 سبتمبر 2021. (لقطة من المقابلة)

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الذين لا يريدون أن تجري الانتخابات في ليبيا «يستفيدون من الفوضى»، منتقدا تمسك المجلس الأعلى للدولة بالاستفتاء على الدستور «لأنه يعلم أن الاستفتاء سيأخذ وقتا طويلا وبالتالي تتعطل عملية الانتخابات».

وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الذين لا يريدون أن تجري الانتخابات «يستفيدون من الفوضى لأنهم يعرفون أن الانتخابات ستخرجهم من المشهد»، مؤكدا أن «غالب من في السلطة الآن لا يريدون الانتخابات خوفا من ترك مناصبهم»

الحكومة غير مسؤولة على الانتخابات

وتحدث عقيلة عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتأثير هذه الخطوة على التجهيز للانتخابات المقبلة، مبينا أن الحكومة «غير مسؤولة عن الانتخابات وإنما مفوضية الانتخابات»، وأنه «لا علاقة بين إجراء الانتخابات ووجود الحكومة».

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وذكر عقيلة أن «هناك أسباب عديدة لقيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة» التي جاءت من أجل توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات الليبيين والمصالحة والوطنية وإجراء الانتخابات، منتقدا ما اعتبره «التزام الحكومة بعقود طويلة الأمد» مع عدة دول مثل «تركيا» وهو ما قد يرتب ديون على الدولة الليبية يصعب الإيفاء بها في المستقبل.

العلاقة من الدبيبة

وبشأن علاقته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قال عقيلة، «نحن دولة مؤسسات لا تدهور في العلاقة مع الدبيبة ونحن يد واحدة في قضاء مصالح المواطنين، لكن العلاقة يجب أن تكون مستمرة، الدبيبة يعمل في بلده وأي موقع ولديه كل الصلاحيات داخل البلد لكن وجهة نظرنا أن على الحكومة أن تهتم بالشأن الداخلي والتركيز على خدمة الليبيين».

وطالب عقيلة الدبيبة بأن يقوم بأداء واجباته كرئيس للحكومة دون الدخول في أي اتفاقات قد تثقل كاهل الشعب الليبي.

تأثير وجود المرتزقة والقوات الأجنبية على الانتخابات

وبشأن تأثير وجود المرتزقة والقوات الأجنبية على الانتخابات، قال عقيلة «ما نريده هو تعهد المجتمع الدولي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وترك الليبيين يختارون ممثليهم في السلطة المركزية»، مجددا التأكيد على أن «الحل في ليبيا هو اجراء الانتخابات في موعدها».

وبشأن ترشحه للانتخابات المقبلة، قال عقيلة إنه لم يقرر بعد الترشح، لكنه سيقرر الترشح من عدمه بعد الإعلان عن فتح باب الترشح من قبل مفوضية الانتخابات. مطالبا بإشراف دولي وإقليمي على عملية الانتخابات في ليبيا لضمان نزاهتها وشفافيتها.