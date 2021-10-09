«الصحة»: خروج 26 حالة إصابة بفيروس كورونا من مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 03:26 مساء
عناصر من فرق الرصد والتقصي لمجابهة «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أحصت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خروج 26 حالة إصابة بفيروس كورونا من مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الجمعة، والتي نشرتها اليوم، إن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 36 حالة.

فيما سجَّلت الوزارة 210 حالات موجودة بالعناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

- الزناتي يعلن رفع الرقابة المصاحبة على مكافآت العاملين بمراكز العزل

والخميس، أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، رفع الرقابة المصاحبة على المبلغ المخصص لمكافآت العاملين بمراكز العزل.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار «يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها وزير الصحة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لصرف مبلغ مئة مليون دينار ليبي كمكافآت للعناصر الوطنية».

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