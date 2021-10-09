رئاسة مجلس النواب تدعو لجلسة رسمية في طبرق الإثنين

جلسة مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (أرشيفية: الموقع الإلكتروني للمجلس)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة رسمية، الإثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، وذلك في رسالة رسمية من مكتب رئاسة المجلس. ولم توضح الرسالة جدول أعمال الجلسة، والبنود المقرَّر مناقشتها.

وصوَّت المجلس خلال جلسته المنعقدة في مدينة طبرق يوم الإثنين الماضي على قانون الانتخابات، وأضاف مادتين له خلال الجلسة المغلقة التي عقدها الثلاثاء.

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وحدد مجلس النواب موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، وفق بليحق، الذي قال إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.