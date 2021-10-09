نشرة الصيـد البحري (السبت 9 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 11:33 صباحا
نشرة الصيـد البحري (السبت 9 أكتوبر 2021). (بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على ساحل البلاد، فيما يكون البحر خفيف الموج.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم وغدًا قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• الرياح شمالية شرقية على طول الساحل، وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25متر.
• درجة حرارة سطح البحر(26-24) م.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على ساحل رأس لانوف والخليج، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و23 م.
 

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