نشرة الصيـد البحري (السبت 9 أكتوبر 2021)

نشرة الصيـد البحري (السبت 9 أكتوبر 2021). (بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على ساحل البلاد، فيما يكون البحر خفيف الموج.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• البحر خفيف الموج.

• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم وغدًا قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

• الرياح شمالية شرقية على طول الساحل، وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سـرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25متر.

• درجة حرارة سطح البحر(26-24) م.