نشرة الصيـد البحري (السبت 9 أكتوبر 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على ساحل البلاد، فيما يكون البحر خفيف الموج.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج.
• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مساء اليوم وغدًا قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
• الرياح شمالية شرقية على طول الساحل، وتكون متغيرة الاتجاه صباح اليوم على ساحل الخمس ومصراتة سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25متر.
• درجة حرارة سطح البحر(26-24) م.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج.
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على ساحل رأس لانوف والخليج، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و23 م.