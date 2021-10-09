قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تعلن مقتل عدد من عناصرها جراء هجوم مجموعة مسلحة على مقرها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 12:05 صباحا
دورية تابعة لقودة دعم مديريات الأمن بالمناطق. (أرشيفية: صفحة القوة على فيسبوك)

أعلنت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل عدد من عناصرها جراء اشتباك مع مجموعة مسلحة، لم تسمها، تحاول اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس,

وقالت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «مجموعة مسلحة الآن تقوم بالاشتباك مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق وتحاول اقتحام المقر الرئيسي للقوة واستشهاد بعض عناصر القوة».

وأشارت الصفحة إلى مقتل «النقيب على الجابري... ومقتل عدد من أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق جراء هجوم مجموعة مسلحة على المقر في هذه اللحظات».

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات تدور بمنطقة طريق المطار جنوب طرابلس.

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات المسؤولة في طرابلس بيان بشأن هذه الأحداث الأمنية.

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