«الصحة»: 207 حالات «كورونا» في العناية الفائقة و1.4 مليون مطعم ضد الفيروس بليبيا

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تسجيل 207 حالات موجودة بالعناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في «النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد» عن أمس الخميس، والتي نشرتها اليوم، إنها سجلت 42 حالة دخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما كان إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل 21 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وصل إلى مليون و422 ألًا و116 حالة، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 260 ألفا و911 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، في ليبيا أمس، وتماثل للشفاء 1091 مصابًا، في حين تُوفي 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- «مكافحة الأمراض»: 604 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.3% من إجمالي 4223 عينة جرى تحليلها، أظهرت سلبية 3619 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 345 ألفًا و451 حالة، منها 72 ألفًا و66 نشطة، و268 ألفًا و628 متعافيًا، و4757 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.