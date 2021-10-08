«مكافحة الأمراض»: 604 إصابات جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 11:20 صباحا
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة، 17 يوليو 2021، (بلدية زوارة)

سجّلت ليبيا 604 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1091 مصابًا، في حين تُوفي 18 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.3% من إجمالي 4223 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3619 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 345 ألفًا و451 حالة، منها 72 ألفًا و66 نشطة، و268 ألفًا و628 متعافى، و4757 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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