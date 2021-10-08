بليحق يوضح حقيقة تصريح عقيلة صالح بشأن موعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 01:02 صباحا
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد أدلى بأي تصريحات حول تعديل موعد الانتخابات.

والثلاثاء قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا بعد انتخاب رئيس البلاد». وأضاف أن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

- بليحق: اقتراع مجلس النواب الجديد بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس في 24 ديسمبر (فيديو)
- بليحق يعلن موعد إصدار قانون مجلس النواب بعد اعتماده رسميا
- بليحق يوضح كيفية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

لكن الخميس، نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات قيل إن عقيلة صالح أدلى بها لفضائية "العربية" حول أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا متزامنة بموعدها في 24 ديسمبر.

وهو ما نفاه الناطق باسم مجلس النواب، وأكد أن مواعيد الانتخابات محدده وفقاً للقوانين التي أقرها مجلس النواب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
نورلاند: اجتماع «5+5» فرصة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا مازالت تقسم ليبيا
ليبيا
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن حمية «تونون» لفقدان 10 كيلوغرامات في أسبوع