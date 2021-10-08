بليحق يوضح حقيقة تصريح عقيلة صالح بشأن موعد الانتخابات

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد أدلى بأي تصريحات حول تعديل موعد الانتخابات.

والثلاثاء قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا بعد انتخاب رئيس البلاد». وأضاف أن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

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لكن الخميس، نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات قيل إن عقيلة صالح أدلى بها لفضائية "العربية" حول أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا متزامنة بموعدها في 24 ديسمبر.

وهو ما نفاه الناطق باسم مجلس النواب، وأكد أن مواعيد الانتخابات محدده وفقاً للقوانين التي أقرها مجلس النواب.