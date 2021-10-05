بليحق: اقتراع مجلس النواب الجديد بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس في 24 ديسمبر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 09:04 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس البلاد».

وأضاف بليحق، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

وتابع: «تركيز مجلس النواب انصب على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار». وأردف: «إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ 30 يومًا، جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظرًا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب».

- بليحق يعلن موعد إصدار قانون مجلس النواب بعد اعتماده رسميا
- بليحق يوضح كيفية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأوضح أن المجلس صوَّت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية أمس، في جلسة مذاعة على الهواء، فيما سيتم اعتماد القانون غدًا أو بعد غدٍ، لافتًا إلى أن «قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة وبامكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم».

وقال إن مجلس النواب صوَّت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية. وأشار إلى أن المجلس صوّت على «إحالة مقترح بضم انتخابات المجالس البلدية إلى مفوضية الانتخابات بدلًا عن اللجنة المركزية للانتخابات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
نجل الديكتاتور الفلبيني يترشح لانتخابات الرئاسة
دولى
تعادل سلبي وفوز ثلاثي للاتحاد وديا في القاهرة قبل ملاقاة الزمالك
رياضة محلية
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته
دولى
«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي
دولى
«وثائق باندورا» تخرج رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب عن صمته
دولى
قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم
دولى
الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب
رياضة محلية
مسربة وثائق «فيسبوك»: المجموعة اختارت «الربح المادي على السلامة»
علوم وتكنولوجيا
حادث سير يودي بحياة صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد
دولى
اللافي يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن خطوات قد يتخذها «الرئاسي» بشأن الانتخابات في حال...
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
تنطلق الشهر الجاري.. وهيبة توضح تفاصيل مبادرة المنفي لـ«إنقاذ المسار السياسي»
ليبيا
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
جدل حول «سن البلوغ» الإلكتروني
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح قبل شراء السجاد العصري