بليحق: اقتراع مجلس النواب الجديد بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس في 24 ديسمبر (فيديو)

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس البلاد».

وأضاف بليحق، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب القادم بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.

وتابع: «تركيز مجلس النواب انصب على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية للوصول بالبلاد إلى الاستقرار». وأردف: «إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ 30 يومًا، جاء بناءً على حرص مجلس النواب على إجراء انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب وعدم تجاوز ذلك، نظرًا لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب».

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وأوضح أن المجلس صوَّت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية أمس، في جلسة مذاعة على الهواء، فيما سيتم اعتماد القانون غدًا أو بعد غدٍ، لافتًا إلى أن «قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة وبامكان الأحزاب السياسية المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم».

وقال إن مجلس النواب صوَّت بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية. وأشار إلى أن المجلس صوّت على «إحالة مقترح بضم انتخابات المجالس البلدية إلى مفوضية الانتخابات بدلًا عن اللجنة المركزية للانتخابات».