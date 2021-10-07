«المركزي»: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار الليبي في الربع الثاني

تطور العملات الدولية أمام الدينار الليبي منذ العام 2014 وحتى الربع الثاني من العام 2021 (المصدر: المصرف المركزي)

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي تراجع سعر صرف العملة الأميركية مقابل العملة الليبية في الربع الثاني، إذ بلغ سعر الدولار 4.4952 دينار للشراء، و4.5177 دينار للبيع بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.5299 دينار، و4.5526 على التوالي بنهاية مارس الماضي.

في حين حققت العملة البريطانية زيادة طفيفة خلال الفترة نفسها، إذ سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 6.2250 دينار للشراء، و6.2562 للبيع بنهاية يونيو، مقابل 6.2236 دينار للشراء و 6.2548 دينار للبيع بنهاية مارس الماضي.

وكذلك العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي ارتفعت إلى 5.3493 دينار للشراء ، و5.3761 دينار للبيع بنهاية يونيو، مقابل 5.3063 دينار للشراء، و5.3329 دينار للبيع بنهاية مارس الماضي. وزاد الفرنك السويسري خلال الفترة نفسها إلى 4.8781 دينار للشراء، و4.9026 للبيع بناية الربع الثاني، مقابل 4.8001 دينار للشراء، و4.8242 دينار للبيع بنهاية الربع الأول.

سياسة نقدية انكماشية وراء تراجع إجمالي عرض النقود

من ناحية أخرى، أوضح تحليل بيانات المصرف المركزي أن إجمالي عرض النقود قد تراجع في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 110.66 مليار دينار (نهاية يونيو 2021)، وذلك مقابل 113.61 مليار دينار في الربع الأول (نهاية مارس 2021)، مما يؤشر إلى سياسة نقدية انكماشية، أدت إلى تقليص عرض النقود، وبالتالي انخفاض مستوى الأسعار العام وتقليل الاستثمارات.

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ويتضمن إجمالي عرض النقود في نهاية يونيو الماضي كلا من:

ـ النقود بقيمة 107.69 مليار دينار موزعة إلى عملة لدى الجمهور بنحو 34.37 مليار دينار، وودائع تحت الطلب بحوالي 73.315 مليار دينار لكل من القطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة، وفق بيانات المصرف المركزي.

ـ شبه النقود بقيمة 2.97 مليار دينار، التي توزعت إلى ودائع لأجل بنحو 2.58 مليار دينار، وودائع ادخارية بـ 393 مليون دينار لكل من القطاع الخاص والمؤسسات العامة وشبه العامة.

تطور عرض النقود في ليبيا منذ العام 2014 وحتى الربع الثاني من العام 2021 (المصدر: المصرف المركزي)