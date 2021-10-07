التزام جزائري - إيطالي بتذليل العقبات أمام الليبيين لإجراء الانتخابات

وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الإيطالي لويغي دي مايو التزام البلدين بتذليل العقبات أمام توصُّل الليبيين إلى إطار دستوري وتشريعي للانتخابات، وترحيل القوات الأجنبية.

وقال لعمامرة خلال مشاركته في الجولة الثالثة للاجتماع الوزاري الثالث «أفريقيا - إيطاليا» اليوم الخميس، إنه تبادل النقاش مع دي مايو حول آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية، قبيل الاستحقاق الانتخابي في هذا البلد، ومستجدات الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، وفقًا لبيان الخارجية الجزائرية.

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بدوره، نوه دي مايو بدور الجزائر كمحاور رئيسي في المسألة الليبية، مؤكدًا دعم إيطاليا الكامل لمسار الانتقال السياسي وأهدافه ذات الأولوية، وأهمها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وأكد دي مايو لنظيره الجزائري التزام إيطاليا بتذليل العراقيل أمام تفاهم بناء وشامل بين الفاعلين الليبيين حول الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات.