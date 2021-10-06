دي مايو: إيطاليا ملتزمة بتسهيل تفاهم الليبيين حول الإطار الدستوري للانتخابات

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، التزام إيطاليا بتسهيل تحقيق تفاهم بين الأطراف الليبية حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات على أساس بنّاء وشامل.

جاء ذلك خلال استقبال لويغي دي مايو، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في فارنيسينا، وفق بيان للخارجية الإيطالية، ذكر أن الوزيرين ناقشا تطورات الوضع في ليبيا.

- دي مايو: الوضع في ليبيا ليس ممتازا

- دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

وأفاد البيان بأن الوزير دي مايو سلط الضوء على الدور المحوري للجزائر في المشهد، مؤكدًا دعم إيطاليا الكامل عملية الانتقال السياسي وأهدافها ذات الأولوية، وهما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، إنه تشاطر ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «المخاوف بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»، محذرًا من «تداعيات سلبية» على إيطاليا حال حدوث ذلك.

وكتب دي مايو، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن اللقاء الثنائي الذي جمعه مع بلينكن في باريس، ناقش «ليبيا باعتبارها أولوية لإيطاليا»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».