ضبط إمام مسجد يتاجر في الأقراص المخدرة بتاجوراء

أقراص مخدرة مضبوطة في تاجوراء، 7 أكتوبر 2021، (إدارة مكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط إمام وخطيب مسجد في منطقة تاجوراء يتاجر في الأقراص المخدرة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات حول قيام شخص، يقيم في منطقة صلاح الدين، خلال ترويجه أقراصًا مخدرة داخل أحد المساجد في تاجوراء، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد التحري والتأكد من صحة المعلومة، أُعدّ كمين محكم للمتهم؛ حيث جرى إيقافه متلبسًا خلال عملية بيع وشراء وبحوزته كمية من أقراص «ليريكا» و«ترامادول»، واعترف بحصوله عليها من إمام مسجد، يملك أيضا صيدلية بالمشاركة مع شقيقه الأصغر.

وجرى ضبط الإمام، الذي اعترف بأنه يروج لتلك الأقراص خارج الصيدلية، ودون وصفات طبية، وقال إنه يتحصل عليها من شخصين يملكان محلًا لتجارة وبيع الأدوية بسوق الجملة في منطقة الدريبي، وأنه على موعد استلام كميه من الأقراص معهم.

وجرى وضع كمين لهما وقبض عليهما وبحوزتهما نحو 4950 قرصًا، يشتبه فى كونها من نوع «أكنتون» و«ترامادول»، واتُخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، ثم أحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.