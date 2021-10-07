حالة الطقس المتوقعة (الخميس 7 أكتوبر 2021)

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على غالب مناطق شمال غرب ليبيا اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكاثر السحب على تلك المناطق غدًا الجمعة، وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر غدًا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة يوم السبت قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر يوم السبت على الحمادة والجفرة، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.