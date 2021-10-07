«مكافحة الأمراض»: 915 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

سجّلت ليبيا 915 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 1189 مصابًا، في حين تُوفي 19 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 17% من إجمالي 5403 عينات جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4488 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 344 ألفًا و847 حالة، منها 72 ألفًا و571 نشطة، و267 ألفًا و537 متعافى، و4739 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.