10 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

من فعاليات حملة المسح العشوائي في المنطقة الشرقية، 28 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية ثماني عينات، إضافة إلى الاشتباه في خمس حالات، وشفاء ثلاثة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشهدت القبة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، ما دعا الإدارة إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.